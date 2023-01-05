Экс-генсек НАТО предупредил КНР о серьезных последствиях изменения статуса Тайваня

Китай гораздо больше зависит от глобальных цепочек поставок, чем Россия, заявил Андерс Фог Расмуссен

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 5 января. /ТАСС/. Демократические страны Запада должны дружно донести до Китая единый предупреждающий сигнал о том, с какими серьезными экономическими последствиями столкнется Пекин в случае силовых попыток изменить статус Тайваня. Об этом заявил в четверг журналистам в Тайбэе бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Любая попытка КНР изменить статус-кво на Тайване силовым путем должна вызвать единый ответ, и мы должны ясно дать понять это Китаю сейчас", - приводит его слова агентство Reuters.

"Китай гораздо больше зависит от глобальных цепочек поставок, чем Россия. Разъяснение серьезных экономических последствий любой атаки [на остров] сейчас будет мощным сдерживающим фактором", - считает он.

Расмуссен прибыл в Тайбэй в качестве основателя фонда "Альянс демократий" - некоммерческой организации, созданной в 2017 году. В среду он встретился с главой администрации острова Цай Инвэнь.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны и призывают иностранные государства соблюдать политику "одного Китая". Напряженность в регионе Тайваньского пролива усилилась после состоявшегося 2-3 августа визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на это Народно-освободительная армия Китая стала регулярно проводить маневры вблизи острова.