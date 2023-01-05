СМИ: главы парламента и Госсовета Ливии проведут переговоры в Каире в ближайшие дни

После переговоров в Каире стороны намерены провести консультации в Зинтане

КАИР, 5 января. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей (парламента) Ливии Акила Салех и глава Высшего государственного совета (ВГС) страны Халед аль-Мишри в ближайшие дни проведут переговоры в Каире. Об этом сообщил в четверг представитель аппарата главы ВГС.

"Встреча Салеха и аль-Мишри состоится в ближайшие два дня в египетской столице", - отметил он. Представитель аппарата аль-Мишри добавил, что после переговоров в Каире стороны намерены провести консультации в ливийском городе Зинтане.

Последняя по времени встреча глав ливийского парламента и ВГС прошла также в Каире в ноябре прошлого года. Тогда стороны обсуждали вопросы функционирования будущих единых органов исполнительной власти, а также конкретные имена ливийских деятелей, выдвинутых парламентом и ВГС на суверенные должности во властных структурах Ливии. Отмечалось, что к тому времени ливийские стороны достигли значительного прогресса в достижении общей позиции.

Однако через неделю депутаты Палаты представителей проголосовали за проект закона о создании в Ливии нового Конституционного суда. В свою очередь глава ВГС заявил, что такое решение парламента "выходит за рамки его полномочий" и обратился ко всем государственным структурам Ливии "рассматривать его (закон) недействительным и не принимать к исполнению". Тогда же аль-Мишри сообщил, что приостанавливает любые контакты с представителями парламента, в том числе с его спикером Салехом.

Только в конце декабря Салех и аль-Мишри сумели преодолеть разногласия относительно закона о Конституционном суде: стороны согласились не издавать новый закон, чтобы он не вступал в противоречие с конституционной основой, которая формируется в настоящее время и должна стать законным фундаментом для проведения предстоящих общенациональных выборов.

В настоящее время в Ливии фактически существуют два кабинета министров: на востоке страны, возглавляемый Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и Правительство национального единства, возглавляемое Абдель Хамидом Дбейбой, со штаб-квартирой в Триполи. 22 июня истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Однако выборы, намеченные на декабрь прошлого года, отменили, дата их проведения до сих пор не определена.