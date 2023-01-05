Индия планирует провести испытательный пуск новой легкой ракеты-носителя в феврале

Это будет второй пуск нового носителя SSLV, первый состоялся 7 августа

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 января. /ТАСС/. Новый испытательный полет легкой индийской ракеты-носителя SSLV (Small Satellite Launch Vehicle) вероятно состоится в феврале текущего года, что в случае успеха позволит Индийской организации космических исследований (ISRO) предоставлять услуги по коммерческому запуску малых спутников. Об этом сообщил журналистам в кулуарах 108-го Индийского научного конгресса глава ISRO Шридхара Паникер Соманатх.

"Я не могу назвать вам точную дату, но мы планируем испытательный полет в следующем месяце", - приводит в четверг слова Соманатха информационное агентство Press Trust of India (PTI).

Это будет второй пуск нового носителя SSLV, первый состоялся 7 августа минувшего года и прошел неудачно: ракета вывела несколько спутников на эллиптическую орбиту вместо круговой орбиты, поэтому спутники нельзя было использовать. ISRO тогда выступила с заявлением, что вскоре подготовит новый вариант этой ракеты.

Малогабаритная ракета-носитель SSLV с грузоподъемностью 500 кг предназначена для вывода спутников на низкую околоземную орбиту (до 500 км). Ее разработка главным космическим агентством Индии призвана упрочить положение южноазиатской страны на мировом рынке космических запусков.

Представители индийского космического ведомства также сообщили, что в ходе пуска SSLV Индия проведет испытания новой космической системы наблюдения за самолетами.

"Система ADS-B будет получать все данные о самолете. В настоящее время эти сигналы получает авиадиспетчер. Но есть определенные мертвые зоны - около 30% воздушного пространства по всему миру - куда управление воздушным движением не имеет доступа. Теперь мы разработали космическую технологию ADS-B", - сказал PTI высокопоставленный представитель ISRO.

Планы властей

Глава индийского космического ведомства Соманатх кроме того напомнил, что Индия занята подготовкой научных автоматических миссий к Марсу и Венере. Он также подтвердил более ранние заявления ISRO, что ведомство намерено направить третью миссию к Луне "Чандраян-3" в июне наступившего года. Эта автоматическая экспедиция предусматривает высадку на поверхности спутника Земли небольшого лунохода. Первоначально она планировалась на 2021 год, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

"Чандраян-3" почти готов. Орбитальный аппарат, посадочный модуль и луноход. Но мы ждем подходящего времени для запуска миссии, а это где-то в июне. Мы постараемся уложиться в это стартовое окно", - сказал ПТИ Соманатх.

Первая индийская лунная автоматическая станция "Чандраян-1" была выведена на орбиту спутника Земли в ноябре 2008 года. Аппарат проработал до августа 2009 года. Вторая индийская лунная миссия "Чандраян-2" была отправлена к Луне 22 июля 2019 года - она предусматривала не только вывод аппарата на орбиту, но и мягкую посадку спускаемого модуля "Викрам", который должен был доставить на поверхность земного спутника небольшой луноход "Прагьян".

Однако 7 сентября того же года, когда "Викрам" находился на высоте 2,1 км над лунной поверхностью, связь с ним была потеряна, и посадочный модуль разбился при ударе о лунную поверхность. При этом орбитальная станция "Чандраян-2" продолжает работу на орбите Луны. Теперь Индия хочет доставить на поверхность спутника Земли новый луноход.