Белорусские пограничники фиксируют стрельбу и движение техники на украинской территории

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, пересекающие границу сообщали, что на украинской территории вблизи границы выкопан "противотанковый ров глубиной до трех метров и шириной три-четыре метра"

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Белорусские пограничники периодически фиксируют стрельбу из автоматического оружия и передвижение тяжелой техники на сопредельной территории Украины. Об этом сообщил офицер отделения пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"На территории сопредельного государства периодически с разной частотой слышны выстрелы, как одиночные, таки очередями. Слышны звуки тяжелой техники", - сказал он на видео, распространенном в четверг пресс-службой погранкомитета.

По словам офицера, пересекающие границу сообщали, что на украинской территории вблизи границы выкопан "противотанковый ров глубиной до трех метров и шириной три-четыре метра".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее обращал внимание на то, что Украина стянула к границе республики группировку численностью до 15 тыс. военнослужащих. Председатель белорусского погранкомитета Анатолий Лаппо в середине ноября 2022 года сообщал, что украинские силовики взорвали "практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях" и "начинают взрывать все мосты на Волынском направлении". До этого погранкомитет информировал, что в целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, задействованы маневренные группы территориальных органов погранслужбы.