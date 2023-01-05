В Белоруссии связали снижение числа случаев нарушения украинскими БПЛА границы с холодами

Как сообщил офицер отделения пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии, зимой работоспособность квадрокоптеров падает

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Количество случаев нарушения украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) воздушного пространства Белоруссии снизилось с приходом холодов. Об этом сообщил офицер отделения пограничного контроля Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"С приходом зимы [количество] нарушений воздушного пространства со стороны территории сопредельного государства в виде квадрокоптеров существенно сократилось, так как с холодами работоспособность их гораздо ниже" - сказал он на видео, распространенном в четверг пресс-службой погранкомитета.

Осенью и в начале зимы прошлого года Госпогранкомитет периодически сообщал о перехвате или уничтожении БПЛА, пересекших границу со стороны Украины. Так, 1 декабря пограничниками и военнослужащими вооруженных сил с помощью средств радиоэлектронной борьбы был принудительно посажен БПЛА, пересекавший границу над пунктом пропуска "Мокраны" (с украинской стороны - "Доманово") в Брестской области. 16 ноября также в Брестской области, в Кобринском районе, пограничники сбили огнем из стрелкового оружия разведывательный беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство республики с украинской территории. В Гомельской области 2 ноября был перехвачен и принудительно посажен летевший со стороны Украины беспилотник, применявшийся для тренировок по сбросу взрывных устройств.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее обращал внимание на то, что Украина стянула к границе республики группировку численностью до 15 тыс. военнослужащих. Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо в середине ноября сообщал, что украинские силовики к настоящему времени взорвали "практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях" и "начинают взрывать все мосты на Волынском направлении". До этого погранкомитет информировал, что в целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, задействованы маневренные группы территориальных органов погранслужбы.