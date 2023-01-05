МИД Китая опроверг утверждение о передаче ВОЗ неполных данных о COVID-19

В ведомстве уточнили, что Пекин оперативно предоставляет организации все необходимые данные, оказывая активное содействие международным усилиям по противодействию коронавирусу

ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Китайские власти предоставляют Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) все необходимые данные о распространении коронавируса, вопреки утверждению директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Факты подтверждают, что китайская сторона всегда поддерживает тесные контакты с ВОЗ, следуя принципу прозрачности, открытости, действуя своевременно и в соответствии с законом", - сказала она на брифинге.

Как уточнила китайский дипломат, Пекин оперативно предоставляет организации все необходимые данные, оказывая активное содействие международным усилиям по противодействию коронавирусу. Она напомнила, что прежде представители ВОЗ неоднократно выражали удовлетворение по поводу продуктивного сотрудничества с Китаем по соответствующим вопросам.

"Ситуация с COVID-19 в КНР под контролем. <...> Не надо принимать по отношению к Китаю дискриминирующие меры, оказывая негативное влияние на регулярные межличностные контакты и сотрудничество между странами", - подытожила Мао Нин.

В среду Райан заявил, что власти КНР предоставляют не совсем полные данные о госпитализации и смертности от коронавируса в стране. Он уточнил, что Китаю предложено быстрее и на более регулярной основе передавать соответствующую информацию, а также активизировать секвенирование вируса.