Yonhap: разведка Южной Кореи считает, что экс-глава МИД КНДР Ли Ён Хо был репрессирован

Опытный дипломат возглавлял внешнеполитическое ведомство КНДР с 2016 по 2020 год и считается одним из главных переговорщиков Пхеньяна по ядерной тематике

СЕУЛ, 5 января. /ТАСС/. Национальная служба разведки Южной Кореи считает, что экс-глава МИД КНДР Ли Ён Хо действительно мог подпасть под чистки, однако неизвестно, был ли он казнен, как об этом со ссылкой на источники сообщала японская газета Yomiuri. Об этом передало в четверг агентство Yonhap.

Yomiuri 4 января со ссылкой на несколько источников, "знакомых с ситуацией" в КНДР, выступила с утверждением, что Ли Ён Хо вместе с еще 4-5 сотрудниками МИД страны в период с лета по осень прошлого года подпал под чистки и, вероятно, был казнен. Сообщения о казнях в КНДР крупных чиновников нередко оказываются недостоверными.

Опытный дипломат Ли Ён Хо возглавлял внешнеполитическое ведомство КНДР с 2016 по 2020 год и считается одним из главных переговорщиков Пхеньяна по ядерной тематике. В 2010 году он был назначен заместителем руководителя министерства, которое тогда возглавлял Ли Су Ён, и в 2011 году представлял свою страну на шестисторонних переговорах по ядерной проблеме Пхеньяна, а позднее участвовал в консультациях с Вашингтоном в период диалога между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

В период с 2003 по 2007 год Ли Ён Хо занимал пост посла КНДР в Великобритании. По версии источников Yomiuri, дипломаты, якобы подпавшие под чистку вместе с экс-главой МИД, работали в посольстве. Предположительно, одной из причин могла быть какая-то проблема, связанная с диппредставительством в Лондоне, отмечала японская газета.

Эксперты и журналисты регулярно призывают крайне осторожно относиться к сообщениям со ссылками на источники о казнях крупных чиновников в КНДР. Иногда они опровергаются уже через несколько дней. Так, в 2019 году в СМИ появились утверждения, согласно которым один из ближайших помощников лидера КНДР Ким Ён Чхоль был репрессирован и отправлен на принудительные работы и идеологическое перевоспитание в провинцию за срыв саммита с США в Ханое. Однако через несколько дней он вместе с Ким Чен Ыном появился на концерте.