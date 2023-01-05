В МИД Франции заявили, что Париж выступает за сохранение диалога с Москвой

Глава ведомства Катрин Колонна отметила, что Франция поддерживает дипломатические контакты с Россией

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Франция выступает за продолжение диалога с руководством РФ на всех уровнях и поддерживает дипломатические контакты с Москвой. Об этом заявила в четверг министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире телеканала LCI.

"На всех уровнях, - заявила она в ответ на вопрос ведущего передачи, сохраняется ли диалог между Парижем и Москвой. - Мы осуществляем контакты, которые пожелаем, с Россией, как и с любой другой страной".

"Я пересекалась с моим коллегой Сергеем Лавровым на международных конференциях - вы в частности упомянули ноябрьскую конференцию Группы двадцати (G20). У нас есть посол в России и переговорщики, которые ездят в страну. У нас есть дипломатические контакты, они не всегда простые, но они позволяют вести обмен мнениями, передавать сообщения, делать запросы и надеяться быть услышанными", - добавила она.

В то же время министр заявила, что договоренности о новых переговорах между президентами РФ и Франции пока нет, однако считает, что они возможны. Колонна отметила, что основой для беседы может стать обсуждение ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции и поддержка усилий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для создания зоны безопасности вокруг нее.