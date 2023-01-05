Болгария просит Еврокомиссию скорректировать план восстановления и устойчивости страны

Необходимо отказаться от немедленных действий по декарбонизации экономики, отметил премьер-министр страны Гылыб Донев

СОФИЯ, 5 января. /ТАСС/. Техническое правительство Болгарии просит Еврокомиссию изменить параметры плана восстановления и устойчивости страны, отказавшись от немедленных действий по декарбонизации экономики. Об этом в четверг на брифинге сообщил премьер-министр Гылыб Донев.

"Параметры плана восстановления и устойчивости, подписанного предыдущим правительством, нас не устраивают. Они предусматривают сокращение углеродных эмиссий на 40%, что означает закрытие энергетических мощностей, работающих на угле. Если это произойдет, то болгарской экономике и безопасности энергетической системы будет нанесен огромный ущерб. Уже в этом году план обязывает Болгарию снизить выбросы парниковых газов на 10%, что для нас неприемлемо", - объяснил премьер-министр.

Донев сообщил, что эксперты правительства находятся в постоянном контакте с Еврокомиссией и он надеется, что взятые Болгарией обязательства будут пересмотрены, а сроки их реализации перенесены. Премьер объявил о планах в ближайшее время представить программу развития энергетического сектора страны на несколько лет.

План восстановления и устойчивости был принят Болгарией в 2022 году, и уже в декабре Еврокомиссия выделила республике первый транш в 2,7 млрд левов (около €1,35 млрд) на проведение предусмотренных им реформ.

При успешной реализации полной программы Болгария до конца 2026 года может получить инвестиции в размере €6,27 млрд на реализацию десятков проектов с акцентом на декарбонизацию экономики. Проекты распределены в следующих областях: зеленый переход и цифровизация, модернизация, социальная сфера, образование и здравоохранение. Все они должны быть реализованы до конца 2026 года.