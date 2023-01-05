Лукашенко подписал изменения в закон, предусматривающие утрату гражданства за экстремизм

Поправки также предусматривают уточнение круга лиц, приобретших гражданство республики по рождению

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Глава государства Александр Лукашенко подписал изменения в закона "О гражданстве Республики Беларусь", согласно которым гражданин может потерять гражданство при вступлении в силу приговора суда, подтверждающего участие лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам страны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба президента.

"Предусмотрена также возможность утраты лицом белорусского гражданства, приобретенного по рождению, - в связи с наличием вступившего в законную силу приговора суда Беларуси, подтверждающего участие данного лица в экстремистской деятельности или причинение им тяжкого вреда интересам Беларуси, если такое лицо находится за ее пределами", - говорится в сообщении.

Поправки также предусматривают уточнение круга лиц, приобретших гражданство Республики Беларусь по рождению, обязанность принесения присяги лицами, приобретающими гражданство республики. Также предусмотрена обязанность гражданина Республики Беларусь уведомить компетентные органы о наличии у него гражданства иностранного государства, вида на жительство в иностранном государстве, иного документа, дающего право на получение льгот и преимуществ в таком государстве.

"Подписанный президентом закон направлен на совершенствование законодательства о гражданстве в целях обеспечения национальной безопасности", - говорится в сообщении.