Журналистка Панченко назвала расследование СБУ попыткой отвлечь внимание от коррупции

Пока казнокрады наживаются на войне, власть пытается отвлекать внимание уголовными делами, заявила Панченко

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Украинская журналистка Диана Панченко, против которой завели уголовное расследование за "пророссийские сюжеты", назвала расследование СБУ попыткой отвлечь внимание от коррупции в стране.

"Главной новостью вчерашнего дня на Украине стало уголовное дело, которое открыло против меня СБУ. Пока казнокрады наживаются на войне, власть пытается отвлекать ваше внимание уголовными делами. Как в моем случае - за то, что я просто дала слово жителям Донбасса", - написала Панченко в четверг в своем Telegram-канале.

4 января в пресс-службе СБУ сообщили, что следователи начали досудебное расследование в отношении Панченко.

В феврале прошлого года глава Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к телеканалам "112 Украина", NewsOne и "Зик" и к их владельцу депутату Тарасу Козаку - соратнику политика Виктора Медведчука. Позже персональные санкции введены против Медведчука, его жены, главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария, а также в отношения нескольких других граждан Украины.