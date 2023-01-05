Оппозиция Венесуэлы сменила спикера "альтернативного парламента"

Пост до 2024 года будет занимать депутат от партии "Справедливость прежде всего" Динора Фигера

ГАВАНА, 5 января. /ТАСС/. Депутаты оппозиционной "национальной ассамблеи" Венесуэлы проголосовали в четверг за назначение на должность спикера нового депутата. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо больше не будет занимать пост председателя "парламента", в качестве которого он вел деятельность с 2019 года.

Как сообщается на странице органа в Twitter, пост спикера до 2024 года будет занимать депутат от партии "Справедливость прежде всего" Динора Фигера. Она была избрана депутатом по списку от Каракаса на период 2010-2015 годы. В конце прошлого года оппозиционный "парламент" также принял решение о ликвидации "временного правительства" под руководством Гуайдо. В боливарианской республике существуют две структуры, называющие себя Национальной ассамблеей - парламент, признаваемый официальными властями, где большинство принадлежит партиям, поддерживающим президента республики Николаса Мадуро, и альтернативное законодательное собрание.

Кризис в Венесуэле обострился в 2019 году, когда оппозиционная Национальная ассамблея не признала результаты президентских выборов 2018 года, на которых победил действующий глава государства Мадуро. В результате парламент объявил, что в отсутствии легитимного главы государства его обязанности после истечения президентского срока Мадуро 23 января 2019 года будет исполнять спикер законодательного собрания, которым на тот момент являлся Гуайдо. Его признали США, большинство стран ЕС, а также некоторые государства Латинской Америки.

Тем не менее в самой республике Гуайдо никогда не обладал реальными полномочиями, а со временем упала и его поддержка со стороны противников действующей власти. Наиболее важным активом, находящимся под контролем Гуайдо, является собственность, изъятая властями США и некоторых других западных стран, которую передали под управление оппозиционных структур. Прежде всего речь идет о корпорации Citgo - американском подразделении венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA.