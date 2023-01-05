Власти США объявили о новых мерах борьбы с нелегальной иммиграцией из Латинской Америки

В частности, в рамках нового курса будут расширены масштабы применения депортации нелегальных иммигрантов по ускоренной процедуре

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Федеральное правительство США объявило в четверг о применении ряда новых мер по борьбе с нелегальной иммиграцией и ужесточении контроля над границей с Мексикой. Соответствующие уведомления распространили Белый дом и Министерство внутренней безопасности (МВБ) США.

Как говорится в справке, обнародованной пресс-службой американского президента, эти решения направлены на то, "чтобы ограничить беспорядочную и небезопасную миграцию" в Соединенные Штаты из Латинской Америки, а также "укрепить безопасность на границе" с Мексикой. Новые шаги вашингтонской администрации призваны помочь ей пресечь колоссальный поток нелегальных иммигрантов из государств Латинской Америки и смягчить спровоцированный им кризис на южной границе США. Речь идет в том числе о переброске "дополнительных ресурсов на границу" с Мексикой и расширении операций американских компетентных органов против тех, кто занимается незаконной транспортировкой мигрантов из Латинской Америки в Соединенные Штаты, поясняет Белый дом.

По его информации, в рамках нового курса будут прежде всего расширены масштабы применения депортации нелегальных иммигрантов по ускоренной процедуре с пятилетним запретом на попытку повторного въезда в США. Кроме того, принято решение о том, что ежемесячно до 30 тыс. граждан Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы смогут въезжать в США сроком на два года с правом на работу, если в Соединенных Штатах есть лица, обладающие правом приглашать их, а также при условии прохождения проверки со стороны американских правоохранительных органов. При этом граждане упомянутых четырех стран, незаконно переходящие панамскую, мексиканскую и американскую границы с целью попасть в Соединенные Штаты, будут выдворяться за их пределы. Их будут депортировать в Мексику, которая согласилась принимать "30 тыс. граждан из этих четырех стран в месяц", относящихся к категории стремящихся попасть в США нелегальных иммигрантов, уточнил Белый дом.

Наряду с этим американская администрация увеличила квоту беженцев из стран Западного полушария, которых она готова принять в 2023-2024 финансовых годах. Претендовать на переезд в США с правом постоянного проживания по этой линии смогут до 20 тыс. беженцев из стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

Кроме того, США выделили дополнительно $23 млн на оказание гуманитарной помощи "в Мексике и Центральной Америке".

Поездка Байдена к границе с Мексикой

Президент США Джо Байден выступил в четверг в Белом доме перед журналистами с речью о новых мерах борьбы с нелегальной иммиграцией. Он обещал "исправить сломанную" иммиграционную систему. Однако он признал, что эта "сложная проблема" не будет "решена в одночасье". Американский лидер призвал мигрантов "не показываться на границе" с США, если они не получили от американских властей соответствующие указания. Он обещал, что новые миграционные меры будут "безопасными и гуманными". "Все эти меры сами по себе не исправят всю нашу иммиграционную систему", - добавил президент-демократ. Он рассказал, что направил в Конгресс комплексный план по иммиграционной реформе, но, по мнению Байдена, республиканцы не будут его рассматривать или утверждать дополнительные средства на его реализацию. В связи с этим Байден подчеркнул, что исполнительной власти "необходимо больше ресурсов для охраны границы" страны.

Глава государства также подтвердил, что впервые за примерно два года пребывания на посту президента отправится к южной границе США. Байден намерен посетить 8 января город Эль-Пасо (штат Техас), страдающий от наплыва мигрантов. Американский лидер намерен выступить с речью, посвященной вопросам обеспечения безопасности на границе, встретиться с представителями местных властей.

10 января Байден посетит встречу лидеров стран Северной Америки в Мексике. На ней он намерен обсудить миграционные проблемы и "укрепление границы" с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Как отмечают американские комментаторы, значительная часть экономики США, особенно в сельском хозяйстве, зависит от труда мигрантов, но американская миграционная система сейчас находится на грани краха. Мигранты часто идут на огромные риски, чтобы попасть в США. По данным Национального общественного радио США, за минувший финансовый год (завершился в США 30 сентября прошлого года) погибли более 800 человек, пытавшихся пересечь американо-мексиканскую границу.