Зампредседателя Одесской ОВА отправили в СИЗО с возможностью выхода под залог

Олега Муратова могут освободить под залог 3 млн 220 тыс. 800 грн

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Вице-губернатора Одесской области Украины Олега Муратова отправили в СИЗО с возможностью выхода на свободу под залог. Об этом в четверг сообщила местная газета "Думская".

"Меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода на свободу под залог 3 млн 220 тыс. 800 грн избрал Приморский районный суд Одессы заместителю главы Одесской областной военной администрации Олегу Муратову", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины (СБУ) задержала зампредседателя Одесской областной военной администрации (ОВА) по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным СБУ, чиновник "за деньги предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" в избежании уголовной ответственности за присвоение государственного имущества". За $35 тыс. подозреваемый обещал решить вопрос о закрытии соответствующего производства, где фигурировал чиновник. Для этого он планировал использовать личные связи в правоохранительных органах Украины, указали в ведомстве. Правоохранители задокументировали факт передачи должностному лицу аванса в размере $27 тыс.