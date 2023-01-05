Палата представителей США по итогам седьмого голосования не смогла избрать нового спикера

Лидер республиканцев Кевин Маккарти пока не смог набрать 218 голосов, необходимых для избрания на пост

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Члены Палаты представителей Конгресса США на заседании в четверг в ходе уже седьмого тура голосования не смогли выбрать нового спикера. Трансляцию ведет телеканал C-SPAN.

По итогам состоявшихся в ноябре выборов в Конгресс Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Однако лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти пока так и не смог набрать 218 голосов, необходимых для избрания на пост спикера, который является третьим по значимости в государственной иерархии США.

В седьмом туре голосования в четверг Маккарти получил 201 голос. Столько же голосов он набрал в среду по итогам шестого тура. Ожидается, что будет проведен восьмой тур.

Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром. Последний раз подобная ситуация имела место в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования, чтобы выбрать спикера.

До назначения спикера работа нижней палаты Конгресса остается, по сути, парализованной, так как законодатели не могут принять присягу и перейти к полноценной законотворческой деятельности.