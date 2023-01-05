Минобороны Мексики подтвердило задержание сына экс-главаря наркокартеля "Синалоа"

Успешному проведению операции предшествовали шесть месяцев работы по сбору и анализу информации

МЕХИКО, 5 января. /ТАСС/. Операция силовых структур Мексики в городе Кульякане в штате Синалоа в четверг привела к поимке Овидио Гусмана Лопеса, сына бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана. Об этом заявил на пресс-конференции в Мехико министр обороны Луис Кресенсио Сандоваль.

"В рамках национальной стратегии общественной безопасности <...> 5 января мексиканские военнослужащие и бойцы Нацгвардии в сотрудничестве с Национальным разведывательным центром, Генпрокуратурой и управлением общественной безопасности Синалоа задержали Овидио "Н" (полное имя не раскрывается), предполагаемого главаря [преступной] группировки, связанной с наркокартелем <...>", - сказал он. По словам министра, успешному проведению операции предшествовали шесть месяцев работы по сбору и анализу информации в районах, где орудует преступная организация.

Силовики смогли арестовать сына наркобарона всего за несколько дней до проведения в Мехико саммита глав государств Северной Америки. На встрече в верхах, которая состоится 10 января, лидеры Канады, Мексики и США в числе прочих тем будут обсуждать вопросы безопасности. В США Гусман Лопес обвиняется в преступном сговоре с целью распространения кокаина, метамфетамина и марихуаны, в отношении него действует запрос на экстрадицию.

Задержание опасного преступника привело к резкому обострению обстановки в Кульякане. На улицах города начались перестрелки, дороги в нескольких районах были блокированы горящими автомобилями. Руководство региона призвало жителей не покидать свои дома, занятия в школах и университетах пришлось отменить. Информации о погибших или пострадавших среди населения пока обнародовано не было.

Поимка Гусмана Лопеса 17 октября 2019 года в Кульякане послужила причиной уличных боев, в перестрелках погибли девять человек, более 20 пострадали. В тот же день власти приказали отпустить его, чтобы не подвергать опасности местных жителей.

Власти Мексики выдали Хоакина Гусмана США в январе 2017 года. В феврале 2019 года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало его виновным по всем пунктам обвинения. В середине июля того же года наркобарон был приговорен к пожизненному заключению.