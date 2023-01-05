Палата представителей США в восьмом туре голосования не смогла избрать нового спикера

Лидер республиканцев Кевин Маккарти не смог набрать необходмиые 218 голосов

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Члены Палаты представителей Конгресса США на заседании в четверг в ходе восьмого тура голосования вновь не смогли выбрать нового спикера. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

По итогам состоявшихся в ноябре выборов в Конгресс США Республиканская партия получила контроль над нижней палатой. Однако лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти пока так и не смог набрать 218 голосов, необходимых для избрания на пост спикера, который является третьим по значимости в государственной иерархии США.

В седьмом туре голосования, который состоялся ранее в четверг, Маккарти получил 201 голос, столько же он набрал и в восьмом. В обоих турах республиканцы, отказывающиеся поддержать назначение спикером Маккарти, выдвинули в качестве альтернативного кандидата Байрона Дональдса (от штата Флорида). За него свои голоса в седьмом туре отдали 18 конгрессменов, в восьмом - 17. За демократа Хакима Джеффриса в седьмом и восьмом турах, как и во всех предыдущих, проголосовали 212 конгрессменов - все представители Демократической партии в нижней палате Конгресса нынешнего созыва.

Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром. Последний раз подобная ситуация имела место в 1923 году. Тогда потребовалось девять туров голосования, чтобы выбрать спикера.

До назначения спикера работа нижней палаты Конгресса остается, по сути, парализованной, так как законодатели не могут принять присягу и перейти к полноценной законотворческой деятельности.