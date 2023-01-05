Греция считает предметом кражи хранящиеся в Британском музее шедевры Парфенона

Министерство культуры и спорта страны отметило, что добивается их полного возвращения в Афины

АФИНЫ, 5 января. /ТАСС/. Греция считает шедевры афинского храма Парфенон, хранящиеся в Британском музее в Лондоне, предметом кражи, не признает права Великобритании на них и добивается их полного возвращения в Афины. Об этом заявило в четверг Министерство культуры и спорта Греции.

"Правительство с самого начала своей работы действует серьезно, ответственно, чутко и эффективно, чтобы реализовать общенациональную цель по возвращению скульптур Парфенона в Афины и воссоединению их в Музее Акрополя. Об этом, несомненно, свидетельствует ряд событий последних двух лет - от решения ЮНЕСКО в сентябре 2021 года и окончательного возвращения [в афинский Музей Акрополя] "фрагмента Фейгена" до поддержки требования Греции [о возвращении мраморных шедевров Акрополя из Британского музея] международным общественным мнением. Мы еще раз подтверждаем твердую позицию нашей страны, что она не признает юрисдикцию, владение и право собственности Британского музея на скульптуры Парфенона, поскольку они являются продуктом кражи", - указало министерство, потребовав, чтобы греческая оппозиция не искажала ситуацию в этой области.

Греческие оппозиционные партии и СМИ ранее заявили, что правительство Греции тайно готовит сделку с Британским музеем, чтобы тот передал в долгосрочную аренду Афинам часть скульптур Парфенона в обмен на культурные ценности, которые также принадлежат Греции. Официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому заявил в этой связи в среду, что у греческого кабмина не было в последнее время контактов с Британским музеем с целью передачи хранящихся в нем шедевров Парфенона в долгосрочную аренду.

Газета The Daily Telegraph сообщила в среду, что руководство Британского музея планирует передать Греции часть мраморных скульптур Парфенона (мраморов Элгина) на правах долгосрочной аренды. По данным издания, экс-глава британского Минфина Джордж Осборн, который с 2021 года руководит музеем, близок к заключению соответствующего соглашения с Афинами.

По информации издания, в Лондоне считают этот шаг жестом доброй воли, который может улучшить двусторонние отношения, но не положит конец спору, тянущемуся уже почти два века. Предполагается, что возвращение скульптур в Грецию будет частью "культурного обмена": Британский музей получит ценные экспонаты из греческих собраний в обмен на часть своей коллекции мраморов Парфенона.

Спор о шедеврах Парфенона

Бывший английский посол в Османской Империи лорд Элгин (1766-1841), получивший у правивших в ХIХ веке на территории Греции турок дозволение взять с Акрополя "некоторые обломки камней с надписями и фигурами", в 1802 году переправил в Англию 12 скульптур, плиты с орнаментами и ряд других фрагментов с фронтонов Парфенона - древнегреческого храма и памятника античной архитектуры. В 1816 году коллекция артефактов была выкуплена у Элгина Британским музеем. Фактически в Лондоне оказалась почти половина всех мраморных украшений Парфенона.

Афины десятилетиями добиваются возвращения скульптур в страну как неотъемлемой части национального достояния, ставя под сомнение законность действий посла и подлинность полученного им разрешения османского султана.

В январе 2022 года в Музее Акрополя был выставлен фрагмент мраморной плиты восточного фриза Парфенона, переданный Италией. Мраморный осколок плиты ("фрагмент Фейгена") размером 35 на 31 сантиметр, изображающий ногу сидящей древнегреческой богини Артемиды, входил ранее в коллекцию британского консула на Сицилии и Мальте Роберта Фейгена, был приобретен у него Палермским университетом в 1818-1820 годах, а в 1836 году перешел в собственность Регионального археологического музея "Антонио Салинас". Правая часть плиты фриза Парфенона находится в Британском музее в Лондоне.