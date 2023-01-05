ЕС поддерживает процесс под эгидой ООН по урегулированию сахарского вопроса

Евросоюз ценит серьезные и заслуживающие доверия усилия Марокко в этой сфере, отметил глава дипломатии союза Жозеп Боррель

РАБАТ, 5 января. /ТАСС/. Евросоюз высоко ценит серьезные и заслуживающие доверия усилия Марокко, направленные на урегулирование сахарского вопроса. Об этом, как передает информационное агентство Maghreb Arabe Presse (MAP), заявил в четверг в Рабате глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

5 января он провел встречи с марокканским министром иностранных дел, африканского сотрудничества и по вопросам марокканцев, проживающих за рубежом, Насером Буритой и главой правительства Марокко Азизом Ахеннушем.

"Мы приняли к сведению и высоко ценим серьезные и заслуживающие доверия усилия, предпринятые Марокко с этой целью (для урегулирования сахарского вопроса)", - отметил Боррель.

По его словам, "ЕС поддерживает процесс ООН и инициативы личного посланника генерального секретаря ООН, направленные на достижение справедливого, реалистичного, прагматичного, прочного и взаимоприемлемого политического решения, основанного на компромиссе, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН".

"ЕС призывает все стороны продолжать свои обязательства в духе реализма и компромисса в контексте договоренности, соответствующей целям и принципам, изложенным в Уставе ООН", - подчеркнул Боррель. Он также указал, что понимает фундаментальную важность сахарской проблемы, которая является для Марокко "экзистенциальным вопросом".

Длительный конфликт

Ситуация в Западной Сахаре много десятилетий остается предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов в 1975 году провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда миротворческую миссию. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить спор никак не удается из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.