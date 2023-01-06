AFP: суд во Франции отпустил украинского бизнесмена Жеваго из тюрьмы под залог

Предприниматель заплатил €1 млн за освобождение из тюрьмы Этон, сообщило агентство

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Суд во Франции удовлетворил ходатайство защиты украинского миллиардера Константина Жеваго об освобождении из тюрьмы под залог. Об этом сообщает в четверг агентство Agence France-Presse (AFP).

По его данным, предприниматель заплатил €1 млн за освобождение из тюрьмы Этон (департамент Савойя). Суд постановил перевести его под судебный контроль и конфисковать два его паспорта. Жеваго запрещено покидать Францию, он также должен три раза в неделю отмечаться в полицейском участке по месту жительства.

На слушаниях, открывшихся в четверг в Следственной палате Апелляционного суда Шамбери, должен был рассматриваться вопрос обоснованности запроса украинских властей на экстрадицию миллиардера. Однако по просьбе его адвокатов Франсуа Зимрэ и Этьена Арно было решено перенести слушания на 19 января. Защита обосновала запрос необходимостью перевести 244 страницы переданного французской стороне досье "с десятками судебных решений на украинском языке, а также с докладами о соблюдении прав человека в этой стране". Зимрэ, как бывший посол Франции по правам человека при МИД страны, также призвал суд "не быть наивным относительно состояния правосудия" на Украине, напомнив, что она также является "рекордсменом по количеству вердиктов, вынесенных в 2021 году Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ)".

Украинский миллиардер Константин Жеваго, входящий в пятерку богатейших людей Украины по версии журнала Forbes, был задержан во французском Куршевеле, о чем сообщила в среду пресс-служба Госбюро расследований Украины. Украинские следователи 27 сентября 2019 года предъявили Жеваго обвинение в организации растраты $113 млн украинского банка "Финансы и кредит", владельцем которого он являлся. В конце декабря компания Ferrexpo, совладельцем которой являлся миллиардер, объявила о том, что Жеваго покидает совет директоров компании.