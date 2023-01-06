Бразилия объявила о возобновлении участия в региональном объединении СЕЛАК

Новый президент страны Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в саммите СЕЛАК, который пройдет 24 января

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 января. /ТАСС/. Бразилия уведомила партнеров по Сообществу латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) о восстановлении членства в блоке. Об этом сообщило в четверг министерство иностранных дел южноамериканской страны.

"Сегодня, 5 января, правительство Бразилии сообщило странам - членам СЕЛАК по соответствующим дипломатическим каналам о полном и немедленном возвращении Бразилии во все структуры блока", - говорится в тексте.

Ведомство подтвердило, что новый президент страны Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в саммите СЕЛАК, который пройдет в столице Аргентины 24 января. "Возвращение Бразилии в СЕЛАК - необходимый шаг для пересборки нашего дипломатического наследия и полной реинтеграции страны с международным сообществом", - отметили в министерстве.

Глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро приветствовал возобновление участия Бразилии в СЕЛАК. "Пришло время построить новые отношения с Бразилией, нашим главным торговым партнером. Ее возвращение в СЕЛАК добавит определенности и усилит регион", - написал он в Twitter.

Правительство экс-президента Бразилии Жаира Болсонару объявило о приостановке участия страны в деятельности СЕЛАК в январе 2020 года.