6 января, 04:07

Ведущий Fox News Карлсон: США используют обвинения в адрес РФ как политический инструмент

Ведущий Fox News Карлсон: США используют обвинения в адрес РФ как политический инструмент
Такер Карлсон
© Jason Koerner/ Getty Images

Обвинения в адрес Москвы стали стандартным ответом на любое происшествие в Вашингтоне, отметил ведущий телеканала Такер Карлсон

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. США на протяжении нескольких лет используют обвинения в адрес России в качестве "полезного политического инструмента". Такое мнение выразил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

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Он напомнил, что в 2016 году организация WikiLeaks опубликовала электронные письма кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон и главы ее избирательного штаба, из которых следовало, что Клинтон "пыталась подтасовать результаты демократических праймериз". По мнению Карлсона, представители штаба Клинтон "в стремлении скрыть оплошность возложили вину на Россию", выступив с утверждением, что "русские взломали серверы".

Ведущий отметил, что эксперты американского разведывательного сообщества "уже на тот момент наверняка знали, что это неправда". "Они знали об этом, но предпочли ничего не говорить, потому что выяснилось, что выдвигать обвинения в адрес России это полезный политический инструмент", - продолжил ведущий.

По мнению ведущего Fox News, обвинения в адрес РФ стали "стандартным ответом на любое происшествие в Вашингтоне". "Со временем, и это, видимо, было неизбежно, раздутая угроза со стороны России стала оправданием всему плохому в этой стране, в том числе цензуре", - констатировал он. 

Теги:
СШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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