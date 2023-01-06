Суд освободил под залог обвиняемую в поддержке ИГ гражданку Австралии

Газета The Australian сообщила, что главными причинами для освобождения женщины стали "исключительные обстоятельства, связанными с ее психическим здоровьем и благополучием ее детей"

СИДНЕЙ, 6 января. /ТАСС/. Федеральный суд Австралии освободил под залог женщину, арестованную по обвинению в поддержке "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) после возвращения на родину из Сирии. Об этом сообщает газета The Australian в пятницу.

По ее данным, 31-летняя гражданка Австралии Мириам Роуд, репатриированная на родину из сирийского лагеря беженцев в октябре 2022 года, была освобождена под залог после ареста по обвинению в поддержке террористических организаций. Как отмечается в решении суда, на которое ссылается издание, главными причинами для освобождения женщины стали "исключительные обстоятельства, связанными с ее психическим здоровьем и благополучием ее детей".

Ранее федеральная полиция Австралии (AFP) сообщила, что Роуд была арестована в своем доме в четверг вечером и доставлена в участок, где ей были предъявлены обвинения в поддержке террористической организации "Исламское государство". Как отмечается в заявлении полиции, женщина отправилась в Сирию в 2014 году вслед за своим мужем, чтобы добровольно присоединиться к ИГ, и к настоящему моменту правоохранительные органы располагают данными о "преступлениях, совершенных гражданкой Австралии во время ее пребывания в зоне конфликта".

Ожидается, что слушания в отношении Мириам Роуд будут продолжены 15 марта 2023 года. Если полиции удастся доказать ее вину в инкриминируемых преступлениях, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.