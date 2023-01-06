В Турции заявили, что продолжат усилия для начала переговоров по Украине

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает, что боевые действия на Украине в ближайшее время могут усилиться

АНКАРА, 6 января. /ТАСС/. Власти Турции не исключают обострения в ближайшие месяцы украинского кризиса, поэтому будут прилагать интенсивные усилия для его урегулирования путем переговоров. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в Twitter.

Он отметил, что боевые действия на Украине в ближайшее время могут усилиться, в связи с этим "Турция продолжит прилагать активные усилия для открытия переговорного процесса по всем направлениям: от прекращения огня до обмена пленными, от поставок зерновых до ядерной безопасности".

Таким образом Калын прокомментировал состоявшиеся в минувший четверг телефонные переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Эрдоган вновь заявил о готовности Анкары выступить посредником в урегулировании украинского кризиса.