В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В частности, тревогу объявили на подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Воздушная тревога также объявлена на подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Оповещения начали поступать в 09:53 мск.

В четверг президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. В свою очередь власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.

Как позднее сказал ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, власти Украины, чтобы обвинить Россию в нарушении объявленного Москвой режима прекращения огня, могут начать объявлять воздушную тревогу и устраивать другие провокации.