СБУ завершила обыски на объектах в четырех епархиях Украинской православной церкви

В спецслужбе заявили, что при обысках обнаружены листовки объединения оппозиционного политика Виктора Медведчука, "прокремлевскую литературу" и российскую символику

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) завершили обыски в храмах Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Кировоградской, Днепропетровской и Ровненской областей, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом в пятницу сообщили в спецслужбе.

"Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ.

В спецслужбе заявляют, что при обысках обнаружены листовки объединения оппозиционного политика Виктора Медведчука, "прокремлевскую литературу" и российскую символику. "На данный момент все обнаруженные доказательства направлены на экспертизу. После этого последуют другие процессуальные действия, чтобы привлечь виновных к ответственности", - подчеркнули в пресс-службе.

В СБУ добавили, что секретарю Криворожской епархии уже предъявлены обвинения в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений".

В последнее время украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. С середины ноября 2022 года Служба безопасности Украины проводит обыски в ее храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в госизмене, подрывной деятельности, "распространении среди прихожан тезисов пропагандистского характера". 1 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, направленное, по сути, на запрет УПЦ. В частности, указом поручено внести в парламент законопроект о запрете религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в РФ", и обеспечить проведение экспертизы Устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.