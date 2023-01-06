Полиция Молдавии усилила меры безопасности в праздничные дни из-за участившихся нарушений

Пресс-служба Генерального комиссариата полиции сообщила, что кроме патрулирования улиц будет также усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения

КИШИНЕВ, 6 января. /ТАСС/. Полиция Молдавии усилила меры безопасности в праздничные дни из-за участившихся правонарушений и жалоб со стороны граждан. Как информирует в пятницу пресс-служба Генерального комиссариата полиции, в эти дни будет увеличено присутствие правоохранителей в общественных местах, к патрулированию улиц будут подключены подчиняющиеся МВД подразделения карабинеров.

"До 15 января смешанные отряды из сотрудников полиции и карабинеров будут проводить совместные мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений по всей стране", - информирует комиссариат. Там пояснили, что кроме патрулирования улиц будет также усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения.

Ранее молдавские СМИ сообщили об участившихся правонарушениях в праздничные дни по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. Это повлекло критику в адрес МВД со стороны общественности.