Париж не считает, что рождественское перемирие поможет разрешению украинского конфликта

Во внешнеполитическом ведомстве Франции заявили, что считают отвод сил "единственно приемлемым путем к прекращению конфликта"

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Париж не считает, что одностороннее прекращение огня, предложенное Россией на Рождество, поможет разрешению украинского конфликта. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель МИД Франции.

"Заявление об одностороннем прекращении огня на Рождество, сделанное Россией, не должно вводить в заблуждение, - сказал дипломат. - Франция убеждена, что справедливый и долгосрочный мир на Украине не может быть достигнут без вывода российских войск".

Во внешнеполитическом ведомстве Франции заявили, что считают отвод сил "единственно приемлемым путем к прекращению конфликта".

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Позже министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал указание о введении режима прекращения огня с 12:00 6 января на 36 часов.

В поддержку перемирия выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и папа Римский Франциск.