6 января, 14:43
Военная операция на Украине

Париж не считает, что рождественское перемирие поможет разрешению украинского конфликта

Во внешнеполитическом ведомстве Франции заявили, что считают отвод сил "единственно приемлемым путем к прекращению конфликта"

ПАРИЖ, 6 января. /ТАСС/. Париж не считает, что одностороннее прекращение огня, предложенное Россией на Рождество, поможет разрешению украинского конфликта. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель МИД Франции.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Заявление об одностороннем прекращении огня на Рождество, сделанное Россией, не должно вводить в заблуждение, - сказал дипломат. - Франция убеждена, что справедливый и долгосрочный мир на Украине не может быть достигнут без вывода российских войск".

Во внешнеполитическом ведомстве Франции заявили, что считают отвод сил "единственно приемлемым путем к прекращению конфликта".

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Позже министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал указание о введении режима прекращения огня с 12:00 6 января на 36 часов.

В поддержку перемирия выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и папа Римский Франциск. 

Теги:
УкраинаФранцияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация