Кабинет безопасности Израиля одобрил ответ на обращение палестинцев в МУС

Канцелярия израильского премьер-министра сообщила, что будет введен "мораторий на палестинские планы строительства в зоне "С" после попыток незаконного захвата территории палестинцами вопреки международным соглашениям"

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 января. /ТАСС/. Кабинет безопасности Израиля одобрил ответные шаги на обращение палестинцев в Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщила в пятницу канцелярия израильского премьер-министра.

"Кабинет безопасности одобрил ряд шагов, которые необходимо предпринять в отношении Палестинской [национальной] администрации (ПНА) в ответ на ее апелляцию в Международный [уголовный] суд", - говорится в заявлении. В частности, будут произведены "передача порядка 139 млн шекелей (около $40 млн) из фондов ПНА жертвам терроризма", а также "немедленное удержание выплат, произведенных палестинскими властями террористам и их семьям в 2022 году, согласно отчету Министерства обороны [Израиля]", - указали в канцелярии.

Кроме того, будет введен "мораторий на палестинские планы строительства в зоне "С" (порядка 62% территории Западного берега, находится под полным контролем израильтян - прим. ТАСС) после попыток незаконного захвата территории палестинцами вопреки международным соглашениям", сообщили также в ведомстве израильского премьера. Там добавили, что "будут предприняты меры против организаций в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС), которые поощряют террористическую деятельность или любую враждебную деятельность, включая политические и правовые действия против Израиля под видом гуманитарной деятельности". В качестве дополнительной меры "будет отказано в льготах высокопоставленным [палестинским] представителям, ведущим политическую и юридическую войну против Израиля", резюмировали в канцелярии.

11 ноября 2022 года Комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации ООН одобрил выдвинутую палестинской стороной инициативу по обращению в МУС за юридическим заключением по вопросу длительной оккупации Западного берега реки Иордан. 30 декабря Генассамблея ООН проголосовала за обращение в МУС по палестинскому вопросу. За принятие резолюции высказались представители 87 государств. 26 стран, включая Израиль и США, проголосовали против, еще 53 воздержались.

31 декабря израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не считает обязывающими для себя результаты голосования на ГА ООН по поводу обращения в МУС по палестинскому вопросу.