ООН отправит конвой с гуманитарной помощью благодаря перемирию РФ

В поддержку перемирия выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Папа Римский Франциск

ООН, 6 января. /ТАСС/. Объявленное Россией на 36 часов одностороннее перемирие даст ООН возможность отправить конвой с гуманитарной помощью людям, до которых раньше нельзя было добраться из-за боев. Об этом заявил в пятницу заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в Twitter.

"Объявление Российской Федерацией 36-часового перемирия начиная с полудня - это хорошие новости. Перемирие даст нам возможность отправить конвой с необходимой гуманитарной помощью тем людям, до которых мы не могли добраться из-за боев", - указал он.

В четверг пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 00:00 8 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Позже министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал указание о введении режима прекращения огня с 12:00 6 января на 36 часов.

В поддержку перемирия выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Папа Римский Франциск.