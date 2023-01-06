6 января, 15:38

Гражданку Бельгии задержали в Венгрии по подозрению в причастности к терроризму

Арест произвели в районе автовокзала Неплигет

БУДАПЕШТ, 6 января. /ТАСС/. Полиция Венгрии задержала в столице страны гражданку Бельгии, объявленную в международный розыск по подозрению в причастности к террористической деятельности. Как сообщило в пятницу Главное полицейское управление Будапешта, арест был произведен в районе городского автовокзала Неплигет.

"Бельгийские власти выдали международный ордер на арест 29-летней женщины за деятельность, связанную с терроризмом", - отметило управление полиции на своем сайте. Оно уточнило, что операцию по задержанию проводили сотрудники отдела уголовного розыска и теперь женщина предстанет в Венгрии перед судом, который рассмотрит вопрос о ее экстрадиции. Имя женщины, подробности предъявленных ей обвинений, а также другие детали этого дела не сообщаются. 

Теги:
БельгияВенгрия
© Информационное агентство ТАСС
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