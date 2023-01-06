В кабмине Сербии назвали нападение на сербов в Косове покушением на убийство

Президент Сербии Александар Вучич ранее заявил, что республика не изменит свою позицию по Косову, даже несмотря на давление на нее со стороны Запада

БЕЛГРАД, 6 января. /ТАСС/. Стрельба на юге непризнанного Косова во время празднования Рождественского сочельника, в результате которой ранения получили два человека, является покушением на убийство мирных жителей. Об этом в пятницу заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович.

"Покушение на убийство двух сербских мальчиков в населенном пункте Готовуша недалеко от города Штрпце. Дети были расстреляны албанцем, по словам местных жителей, из движущегося автомобиля. У Милоша и Стефана огнестрельные ранения, - написал Петкович в Twitter. - Кто-то хотел подарить нам кровавое Рождество!".

Президент Сербии Александар Вучич в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции в среду отмечал, что республика не изменит свою позицию по Косову, даже несмотря на давление на нее со стороны Запада. Сербский лидер уточнил, что ни албанцы, ни международное сообщество не соблюдают ни одного из подписанных ранее соглашений и продолжают вести политику шантажа и угроз.

Обстановка в Косове и Метохии резко обострилась 6 декабря, когда спецназ непризнанного образования в сопровождении патрулей Миссии Евросоюза начал захватывать помещения избирательных комиссий на севере Косова и Метохии. Сербское население стихийно сорганизовалось и дало отпор косоварам, которые ушли за реку Ибар. 8 декабря около 350 полицейских из Косова вторглись на населенный сербами север автономного сербского края на бронированных автомобилях и заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря косовская полиция в Косовска-Митровице арестовала по надуманным обвинениям бывшего полицейского - серба Деяна Пантича. В ответ сербское население перекрыло баррикадами трассы в нескольких населенных пунктах.

26 декабря власти непризнанного Косова привели в полную боевую готовность свои вооруженные силы. В ответ вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич и министр внутренних дел республики Братислав Гашич заявили, что ВС Сербии и силы МВД страны по приказу Вучича также приведены в боевую готовность. 28 декабря ситуацию удалось стабилизировать.