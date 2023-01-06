6 января, 16:19

Хакерская группировка Cold River атаковала три центра ядерных исследований в США

Эти исследовательские центры входят в структуру Министерства энергетики страны

ЛОНДОН, 6 января. /ТАСС/. Хакеры из группировки Cold River прошлым летом атаковали три американские лаборатории, занимающиеся ядерными исследованиями. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности.

Отмечается, что хакерская группировка, якобы связанная с РФ, атаковала Брукхейвенскую национальную лабораторию в городе Аптон (штат Нью-Йорк), Аргоннскую национальную лабораторию недалеко от Чикаго (штат Иллинойс) и Ливерморскую национальную лабораторию имени Эрнеста Лоуренса в Калифорнии. Все эти исследовательские центры входят в структуру Министерства энергетики США.

Агентство добавило, что не располагает информацией о причинах атаки на лаборатории и о том, были ли они успешны. Представители лабораторий, Минэнерго США и американского Агентства национальной безопасности отказались давать комментарии по теме. 

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© Информационное агентство ТАСС
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