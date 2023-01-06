6 января, 16:43

Украинские силовики утверждают, что провели обыски в доме Сальдо

Служба безопасности Украины ранее предъявила врио губернатора Херсонской области обвинения в государственной измене

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины провело обыски якобы в доме врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба украинского ведомства.

"Сотрудники ГБР провели обыск у <...> Владимира Сальдо", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В апреле Служба безопасности Украины предъявила Сальдо обвинения в государственной изменеСлужба безопасности Украины предъявила Сальдо обвинения в государственной измене.

ТАСС на данный момент не располагает комментарием администрации Херсонской области. 

Теги:
УкраинаСальдо, Владимир Васильевич
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