Украинские силовики утверждают, что провели обыски в доме Сальдо

Служба безопасности Украины ранее предъявила врио губернатора Херсонской области обвинения в государственной измене

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины провело обыски якобы в доме врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба украинского ведомства.

"Сотрудники ГБР провели обыск у <...> Владимира Сальдо", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В апреле Служба безопасности Украины предъявила Сальдо обвинения в государственной изменеСлужба безопасности Украины предъявила Сальдо обвинения в государственной измене.

ТАСС на данный момент не располагает комментарием администрации Херсонской области.