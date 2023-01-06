Шольц заявил Зеленскому, что ФРГ в 2022 году поддержала Украину более чем €12 млрд

Стороны договорились продолжить конструктивный обмен мнениями относительно предложений Украины о мирном решении и оставаться в тесном контакте

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел в пятницу телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, во время которого обсуждалась "политическая, военная и гуманитарная ситуация" на Украине. Об этом сообщил журналистам официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер подчеркнул приверженность нерушимой солидарности с Украиной <...>. По его словам, в 2022 году правительство поддержало Украину на двусторонней основе более чем €12 млрд и продолжит этот курс", - сообщил Хебештрайт. Он отметил, что Зеленский проинформировал Шольца об ударах по объектам критической инфраструктуры и "поблагодарил правительство ФРГ за решение предоставить Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и БМП типа Marder".

"Канцлер и украинский президент договорились продолжить конструктивный обмен мнениями относительно предложений Украины о мирном решении и оставаться в тесном контакте", - заявил Хебештрайт.

В четверг по итогам телефонных переговоров президента США Джо Байдена и Шольца стороны распространили совместное заявление, в котором сообщалось, что администрация Соединенных Штатов намерена поставить Украине американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, а Германия - Marder. Посольство РФ в ФРГ осудило решение властей Германии направить БМП и назвало его очередным шагом к эскалации конфликта на Украине. В диппредставительстве добавили, что на этот шаг в Берлине пошли "в том числе под серьезным давлением Вашингтона".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.