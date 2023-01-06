СМИ: на востоке ДРК повстанцы из группировки М23 передали базу миротворческим силам

Передача состоялась в рамках реализации соглашения о прекращении огня, сообщила медиагруппа Би-би-си

ПРЕТОРИЯ, 6 января. /ТАСС/. Повстанческая группировка "Движение 23 марта" (М23), действующая на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), покинула в пятницу свою базу в поселке Румангабо, передав ее миротворческим силам Восточноафриканского сообщества. Об этом сообщила британская медиагруппа Би-би-си.

По ее данным, передача состоялась в рамках реализации соглашения о прекращении огня, отмечает она. Отряды М23 захватили Румангабо в минувшем октябре и превратили поселок в свою опорную базу в районе Рутшуру. Румангабо находится к северу от Гомы - административного центра конголезской провинции Северное Киву.

На состоявшихся 23 ноября 2022 года переговорах в ангольской столице Луанде было достигнуто решение прекратить с 25 ноября боевые действия на востоке ДРК между отрядами М23 и конголезскими войсками. Повстанцы из М23 начали наступление на востоке ДРК в январе 2021 года, им удалось захватить в провинции Северное Киву города Рутшуру и Киванджа. Власти ДРК обвиняют Руанду в поддержке повстанцев. Группировка "Движение 23 марта" была образована в 2012 году дезертирами из конголезских вооруженных сил.

Летом 2022 года на своем заседании в кенийской столице Найроби лидеры семи стран - членов Восточноафриканского сообщества приняли решение направить на восток ДРК миротворческий контингент в целях стабилизации там ситуации и прекращения боевых действий. Руководство ДРК согласилось на данный план при условии, что в составе сил не будет подразделений Руанды. На восток ДРК уже прибыли миротворческие контингенты Кении и Бурунди, которые имеют мандат на противодействие повстанцам из М23.