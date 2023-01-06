Белый дом не уточнил, отказались ли США от попыток наказать Саудовскую Аравию

Джо Байден последовательно говорил о том, что хочет того, чтобы эти двусторонние отношения были хорошо ориентированы на учет интересов американского народа, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Американская администрация не подтверждает и не опровергает распространенную газетой The Wall Street Journal информацию о том, что США фактически отказались от попыток наказать Саудовскую Аравию.

"Президент [США Джо Байден] последовательно и ясно говорил о том, что хочет того, чтобы эти двусторонние отношения <...> были хорошо ориентированы на учет интересов американского народа и нашей национальной безопасности. И мы продолжим оценивать отношения", - заявил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя упомянутую публикацию.

Однако при этом он, по сути, утверждал, что пересмотр отношений с Эр-Риядом, инициированный ранее Вашингтоном, продолжается. "Послушайте, Саудовская Аравия - стратегический партнер [США уже] 80 с лишним лет. И важно, чтобы это стратегическое партнерство сохранялось. Но важно и то, чтобы оно сохранялось таким образом, который полностью соответствует нашим (американским) ценностям и интересам. Президент [Байден] хочет продолжать изучать его, чтобы гарантировать, что дело так и обстоит", - сказал сотрудник СНБ.

Страны - участницы соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене 5 октября договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября, а также продлили сделку до конца 2023 года. С точки зрения правительства США, решение объединения ОПЕК+ продемонстрировало, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией. Байден высказался в связи с этим за пересмотр отношений Вашингтона и Эр-Рияда. Власти королевства с этим категорически не согласились. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд подчеркнул, что в решении ОПЕК+ нет никакой политической подоплеки и оно носит исключительно экономический характер.

Между тем The Wall Street Journal передала в четверг со ссылкой на американских и саудовских официальных лиц, что администрация Байдена отказалась от угроз возмездия в отношении Саудовской Аравии за сокращение объемов добычи нефти в минувшем году и приступила к наращиванию сотрудничества в сфере безопасности с Эр-Риядом, чтобы противодействовать в 2023 году Ирану.