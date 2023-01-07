Временный президент Мали помиловал 49 осужденных военнослужащих из Кот-д'Ивуара

Осужденных обвиняли в попытке подрыва внешней безопасности государства

ТАСС, 7 января. Президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита в пятницу помиловал с полным освобождением от приговоров 49 военнослужащих из Кот-д'Ивуара, осужденных в конце минувшего года за попытку подрыва внешней безопасности государства. Об этом говорится в опубликованном заявлении малийских властей.

30 декабря ивуарийские военнослужащие были приговорены к 20 годам тюремного заключения каждый. Как ожидается, в скором времени они должны вернуться в Кот-д'Ивуар.

В коммюнике властей Мали отмечается, что "ивуарийские военнослужащие были осуждены правосудием за заговор против правительства, подрыв внешней безопасности государства, владение, ношение и перевозку оружия и боеприпасов <...> в связи с индивидуальными или коллективными действиями с целью нарушения общественного порядка путем запугивания или террора".

Решение Гоиты, согласно заявлению правительства, "еще раз демонстрирует его приверженность миру, диалогу, панафриканизму, сохранению давних братских отношений со странами региона, в частности между Мали и Кот-д'Ивуаром".

10 июля 2022 года в аэропорту Бамако были задержаны прибывшие двумя самолетами 49 военнослужащих Кот-д'Ивуара. Власти Мали обвинили их в подрыве государственной безопасности, признали наемниками и арестовали. Позднее три женщины из этой группы были отпущены на родину.

Власти Кот-д'Ивуара заявили, что эти военные прибыли в соседнюю страну в рамках операции по оказанию материально-технической поддержки Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). В качестве посредника в попытках добиться их освобождения выступало руководство Того.