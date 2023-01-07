Yomiuri: Япония может пригласить лидеров Южной Кореи и Австралии на саммит G7

Форум пройдет в мае в Хиросиме

ТОКИО, 7 января. /ТАСС/. Правительство Японии рассматривает возможность приглашения президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе на саммит G7, который пройдет в мае в Хиросиме. Об этом со ссылкой на источники сообщила в субботу газета Yomiuri.

Ранее сообщалось также о том, что на встречу планируется пригласить премьера Индии Нарендру Моди и президента Индонезии Джоко Видодо. Участие лидеров этих стран важно для Токио в реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Эту концепцию, которую иногда противопоставляют китайской инициативе "Пояса и пути", внедрил в 2016 году покойный экс-премьер Японии Синдзо Абэ, занимавший тогда пост главы правительства, а теперь активно продвигают Япония, США и их союзники.

Вместе с тем, отношения Токио и Сеула осложняются острыми разногласиями по историческим вопросам, которые углубились во время работы прежней администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Тогда местные суды приняли серию решений, предписавших японским корпорациям и государству выплатить компенсации южнокорейским рабочим, которых во время Второй мировой войны заставляли трудиться в Японии, а также женщинам, насильственно мобилизованным в японские армейские бордели. Токио отвергает такие требования, утверждая, что вопрос уже решен при установлении дипотношений в 1965 году.

Юн Сок Ёль в отличие от своего предшественника выражал готовность наладить отношения с Японией. Как отмечает Yomiuri, окончательное решение по поводу того, приглашать ли его на саммит в Хиросиму, будет принято позднее с учетом действий Сеула в решении указанных проблем.

Кроме того, по данным газеты Nikkei, Токио планирует пригласить принять участие в саммите в онлайн-формате украинского президента Владимира Зеленского. Официально о том, что такой вопрос поставлен, еще не сообщалось, однако посол Украины в Токио Сергей Корсунский заявил газете "Иомиури", что Зеленский готов к этому. Сам японский премьер Фумио Кисида также имеет приглашение в Киев, однако сказал накануне, что на этот счет еще ничего не решено и он "рассмотрит этот вопрос" с учетом различных обстоятельств.

Япония в нынешнем году председательствует в Группе семи и в мае проведет ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Кисида, чей избирательный округ находится в Хиросиме, объяснил выбор тем, что встреча в таком месте станет сильным сигналом миру в пользу отказа от ядерного оружия.