Bloomberg: активность кораблей ВМС США в Тайваньском проливе упала до минимума с 2018 года

Это может указывать на то, что Вашингтон взял курс на снижение напряженности с Пекином, отметило агентство

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты в прошлом году снизили активность своих ВМС в Тайваньском проливе до минимума с 2018 года. Об этом сообщило в пятницу агентство с Bloomberg.

По его сведениям, всего в 2022 году проход через пролив совершили девять кораблей Седьмого флота ВМС США. Кроме того, США осуществили четыре операции "по свободной навигации", что является минимальным показателем за последние шесть лет.

Как пишет агентство, это может указывать на то, что Соединенные Штаты взяли курс на снижение напряженности с Китаем по вопросу вокруг Тайваня.

Напряженность в регионе серьезно возросла после того, как 2-3 августа 2022 года на Тайване побывала занимавшая в то время должность спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. До этого госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что американские власти стремятся к сохранению мира в Тайваньском проливе и готовы к сотрудничеству с КНР. Он уточнял, что Соединенные Штаты одновременно "активизировали стратегическое сближение с союзниками и партнерами" по вопросам, касающимся Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.