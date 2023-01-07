Министры юстиции "со всего мира" проведут встречу в марте в Лондоне

Стороны обсудят вопросы оказания практической помощи Международному уголовному суду

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Встреча министров юстиции "со всего мира" пройдет в марте в Лондоне для обсуждения вопросов оказания практической помощи Международному уголовному суду (МУС) в проводимых им расследованиях. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу министром юстиции, вице-премьером Соединенного Королевства Домиником Раабом. Он станет соорганизатором встречи наряду с министром безопасности и юстиции Нидерландов Дилан Ешильгёз-Зегериус.

"Она (встреча) нацелена на то, чтобы увеличить глобальную финансовую и практическую поддержку, оказываемую МУС, и координировать усилия, чтобы гарантировать, что у него есть все необходимое для проведения расследования и привлечения к ответственности виновных", - отмечается в заявлении британского министерства юстиции.

"Встреча позволит странам определить, как оказывать дальнейшую помощь суду. Она включает в себя практическую поддержку, такую как помощь в сборе информации и обмен доказательствами зверств, совершенных на местах. Министры также обсудят как помочь жертвам и свидетелям давать показания без того, чтобы доставить им дополнительный психологический стресс", - отмечается в заявлении. Как ожидается, участники встречи заслушают доклад прокурора МУС, британца Карима Хана. Он исполняет эту должность с июня 2021 года.

В связи с предстоящим форумом британское ведомство упоминает военный конфликт на Украине и необходимость расследования возможных военных преступлений, совершенных в его ходе. Украина не входит в МУС, однако ранее подала два заявления, признав юрисдикцию суда в отношении возможных преступлений, совершенных на территории страны с 21 ноября 2013 года. По результатам предварительного изучения ситуации прокуратура МУС заявила, что выявила основания для проведения полноценного расследования. Полноценное расследование было начато в марте после получения соответствующих ходатайств от порядка 40 стран.

Россия не является членом суда, более того, в ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в котором говорится, что Россия не намерена становится участником Римского статута МУС. По мнению российской стороны, суд не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия.