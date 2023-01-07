Правительство Аргентины подало в суд на министра юстиции столицы по обвинению в коррупции

Фигурантами дела также должны стать некоторые предприниматели, получавшие заказы от правительства Буэнос-Айреса

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 января. /ТАСС/. Правительство Аргентины попросило суд провести расследование в отношении министра юстиции столицы страны Марсело Д'Алессандро, подозреваемого в коррупции. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации главы государства.

"По указанию президента республики Альберто Фернандеса министр юстиции и по правам человека Мартин Сориа подал в суд уголовный иск, чтобы было проведено расследование в отношении министра безопасности и юстиции Буэнос-Айреса Марсело Д'Алессандро. Ему вменяются среди прочих такие преступления, как неисполнение обязанностей госслужащего и получение взяток", - говорится в тексте.

По словам администрации президента, фигурантами дела также должны стать некоторые предприниматели, получавшие заказы от правительства Буэнос-Айреса, и федеральные прокуроры. Основанием для расследования стали утекшие в СМИ переписки, в которых Д'Алессандро, в частности, обсуждал столичные тендеры.

Д'Алессандро является соратником мэра Буэнос-Айреса Орасио Ларреты, который считается одним из возможных кандидатов от оппозиции на выборах президента Аргентины, они пройдут в октябре этого года.