Рахмон и Токаев поздравили друг друга с 30-летием дипотношений Таджикистана и Казахстана

Президент Таджикистана пожелал казахстанскому лидеру здоровья и успехов в его государственной деятельности

ДУШАНБЕ, 7 января. /ТАСС/. Президенты Таджикистана и Казахстана Эмомали Рахмон и Касым-Жомарт Токаев обменялись поздравительными телеграммами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Тексты телеграмм опубликованы в субботу на сайте таджикского лидера.

"С огромным удовольствием направляю вам и братскому народу Казахстана наши сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю знаменательного события в новейшей истории таджикско-казахстанских связей - 30-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами", - говорится в телеграмме. Рахмон отметил, что Таджикистан высоко ценит достигнутые результаты в укреплении и расширении дружеских связей между двумя странами, подчеркнув, что в настоящее время отношения сотрудничества, опираясь на принципы взаимного уважения, доверия и стратегического партнерства, развиваются высокими темпами по всем направлениям. Он выразил уверенность, что обе стороны будут стремиться к выходу взаимовыгодного сотрудничества на более высокий уровень. Глава Таджикистана пожелал казахстанскому лидеру здоровья и успехов в его государственной деятельности, а народу Казахстана - мира, устойчивого прогресса и процветания.

В свою очередь Токаев отметил выстроенные за эти годы "многогранные и взаимовыгодные межгосударственные связи, которые неизменно укрепляются в духе подлинного стратегического партнерства". "Открывая новую веху в летописи двусторонних отношений, вновь подтверждаю готовность к тесной совместной работе с вами по выводу казахско-таджикского сотрудничества на более высокий уровень", - подчеркнул глава Казахстана. Он пожелал таджикскому коллеге успехов в его государственной деятельности, а народу Таджикистана - благополучия и процветания.

Дипломатические отношения между Таджикистаном и Казахстаном установлены в январе 1993 года, в настоящее время между двумя странами действуют более 100 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений. Казахстан является одним из основных поставщиков зерна, муки, газа на рынок республики. Объем товарооборота между Таджикистаном и Казахстаном в 2021 году увеличился в сравнении с 2020 годом на 30%, составив $1,2 млрд.