Погранслужба не пропустила в Литву более 50 нелегальных мигрантов

Это наибольшая с 1 января группа нелегалов

ВИЛЬНЮС, 7 января. /ТАСС/. Пограничники Литвы не пропустили более 50 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в страну. Об этом в субботу сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

"За прошедшие сутки в Белоруссию, с территории которой они пытались проникнуть в Литву, были вытеснены 52 мигранта, которые намеревались незаконно пересечь границу", - говорится в сообщении.

Это наибольшая с 1 января группа нелегалов. Предыдущий инцидент с вытеснением 10 человек произошел с 3 на 4 января. Он стал первым в 2023 году.

С августа 2021 года на фоне миграционного кризиса с массовыми попытками мигрантов из стран Азии и Африки проникнуть через Белоруссию в Литву Вильнюсом было принято решение вытеснять нелегалов обратно в Белоруссию. За прошедшее время с границы балтийской республики было вытеснено 19,3 тыс. человек.