Лукашенко заявил, что надо сделать шаг навстречу тем, кто ошибся и уехал из Белоруссии

По словам президента республики, этот жест будет сделан не в угоду Западу

МИНСК, 7 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу о том, что пришло время обществу и властям сделать шаг навстречу тем людям, которые ошиблись и уехали из страны. По словам белорусского лидера, этот жест будет сделан не в угоду Западу. Об этом заявил Лукашенко в Рождество во время посещения храма в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря.

"Настало время, когда мы, представители власти, я как глава государства и вы, священнослужители, наши люди, должны сделать шаг навстречу этим людям, которые, не то обезумев, не то на какое-то время потеряв ориентиры, ошиблись", сообщил он. Как отметил Лукашенко, будет по-православному сделать этот шаг навстречу им.

Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА, отметил, что такой жест будет сделан не в угоду Западау. "Я не хочу сказать, что мы сейчас [сделаем это], как требует от нас Запад", - отметил президент. Как отметил белорусский лидер, за свое должен ответить каждый. Он также выразил уверенность, что среди сбежавших, а также среди тех, "которые живут сегодня у нас", есть раскаявшиеся люди, понявшие, что ошиблись. Они не должны, по мнению Лукашенко, быть выброшены на обочину.

По словам президента Белоруссии, многие люди наконец-то начали понимать, что они нигде, кроме своей земли, не нужны. "Даже и те сбежавшие из Беларуси сегодня тысячами обращаются к нам, чтобы их вернули обратно на родину. Мы никого не выгоняли из Беларуси. Это такая же их земля, как и наша. Но они искали лучшей жизни, по разным причинам бежали отсюда", - отметил Лукашенко.

Как отметил он, в обществе не нужно создавать точки напряжения, так как вокруг Белоруссии складывается сложная обстановка. "Дай Бог нам выдержать вот этот мирный, спокойный лад, который был хотя бы в прошлом году. Говорят, 2023 год должен быть обязательно лучше. Если честно, я уже думаю о том, хоть бы он был таким, какой был 2022 год. Мы его прожили в мире, согласии, в тепле - это очень важно сейчас, глядя вокруг, - сказал президент - В этом плане этот год должен быть не хуже. Мы будем иметь условия для того, чтобы жить нормально, работать нормально, кто хочет, и жить в тепле и мире".

Главное - не допустить напряжения в обществе

По словам Лукашенко, главное сейчас состоит в том, чтобы не допустить в обществе напряжения. "А еще будет спокойнее нам, если мы не будем создавать сами напряжение в нашем обществе. Не дай Бог это случится, как в нашей братской Украине, других государствах, - сказал президент. - Сначала же создавалось напряжение - майданами и прочее. А потом гражданская война, а потом - самая настоящая горячая. Кто бы мог подумать, что мы, славяне, когда-то будем воевать друг против друга. Это страшное явление".

Белорусский лидер подчеркнул, что время подумать и прийти к верному решению сложных вопросов есть. "Как я часто говорю, - не оставляя эти вопросы нашим детям. Поэтому мы сделаем соответствующие шаги в том направлении, чтобы Беларусь была мирной, спокойной, чтобы мы не смотрели косо друг на друга. А тот, кто нарушает закон, будет отвечать по закону. Увы, такова жизнь", - сказал он.