В Армению вывезли еще трех пациентов из больниц Нагорного Карабаха при содействии МККК

Их доставили в различные специализированные медицинские центры республики

ЕРЕВАН, 7 января. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) содействовал транспортировке через Лачинский коридор в Армению еще трех пациентов из больниц в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР). Об этом в субботу сообщило агентство Armenpress со ссылкой на Минздрав НКР.

По данным армянских изданий, среди пациентов - двухмесячный малыш с синдромом дауна и взрослый с острым лейкозом. Они были доставлены в различные специализированные медицинские центры Армении.

Ранее сотрудники МККК содействовали вывозу из НКР в Ереван четырех пациентов в тяжелом состоянии, в том числе ребенка.

В Лачинском коридоре проходит единственная дорога, связывающая Армению и Нагорный Карабах. 12 декабря группа азербайджанцев, которые представились экологами, перекрыла Лачинский коридор, где временно размещен российский миротворческий контингент. В Баку заявляли, что целью акции протеста не является блокирование какой-либо дороги, а транспортные средства гражданского назначения могут свободно передвигаться в обоих направлениях.

В Ереване расценили это как провокацию со стороны Баку, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в непризнанной республике. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян ранее сообщал, что Ереван призывал ООН и Минскую группу ОБСЕ отправить оценочную миссию в Лачинский коридор. Как заявил на заседании правительства премьер-министр республики Никол Пашинян, в Нагорном Карабахе из-за блокировки началась нехватка продовольствия. Армения 14 декабря обратилась в Европейский суд по правам человека с требованием обязать Азербайджан разблокировать коридор.