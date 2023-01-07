Вице-премьер Украины призвала перемещенных лиц не надеяться только на помощь государства

По словам Ирины Верещук, "трудолюбие украинцев всегда пригодилось в самых сложных условиях"

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук призвала внутренне перемещенных жителей страны искать работу и не надеяться только на помощь государства.

"Вице-премьер Ирина Верещук призвала внутренних переселенцев активнее трудоустраиваться", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу в Telegram-канале Мининтеграции Украины. "Среди внутренне перемещенных лиц немало активных граждан, которые после переезда не стали рассчитывать только на помощь от государства, а устроились на работу и хорошо чувствуют себя на новом месте", - приводятся в сообщении ведомства слова Верещук.

"Многие из них готовы остаться в тех общинах, куда переехали", - отметила украинский вице-премьер. По ее словам, "трудолюбие украинцев всегда пригодилось в самых сложных условиях".

Как сообщила Международная организация по миграции, внутренне перемещенными лицами являются более 6,9 млн жителей Украины.