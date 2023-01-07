Лукашенко: белорусы поддерживают россиян и помнят о нуждающихся в помощи украинцах

По словам президента Белоруссии, недавно Свято-Елисаветинский монастырь собирал помощь для российских военных на фронте, за что подпал под критику "проплаченных беглых"

МИНСК, 7 января. /ТАСС/. Белорусы поддерживают своих российских братьев, но не забывают и о нуждающихся в помощи украинцах, покинувших свой дом. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая в Рождество Христово в субботу храм в монастырском комплексе Свято-Елисаветинского женского монастыря.

"Мы не только помогаем нашим русским братьям, россиянам, я это никогда не скрывал. И вчерашний мой визит к военным, к российским военным, говорит о том, что мы поддерживали и поддерживаем наших братьев. Но мы не забываем и об украинцах, - сказал Лукашенко, слова которого приводит президентская пресс-служба. - Около 10 тыс., сбежавших от войны, в прошлом только году нашли постоянное место жительства и приют в нашей стране".

Глава государства отметил, что недавно Свято-Елисаветинский монастырь собирал помощь для российских военных на фронте, за что подпал под критику "проплаченных беглых". "Вы делаете правильно. Не обращайте внимания на десяток-другой проплаченных людей", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что необходимо протягивать руку помощи каждому, кто в ней нуждается. Лукашенко заверил, что будет делать все, чтобы Белоруссия жила в мире и согласии, а белорусы "спокойно, в теплоте и спокойствии проводили свои дни в семье и помнили о том великом и ценном, имя которому - мир". Глава государства поблагодарил священнослужителей Белоруссии, которые, "делая большую работу, воспитывают истинных патриотов своего Отечества".

Президент в Рождество Христово зажег свечу в храме во имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, который входит в состав монастырского комплекса Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске. В монастыре главу государства пришел встретить митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Белоруссии.