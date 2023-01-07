СМИ: албанцы напали на серба на юго-востоке Косова после рождественского богослужения

По сведениям газеты "Вечерне новости", пострадавший получил травмы глаза, лица, мягких тканей и конечностей

БЕЛГРАД, 7 января. /ТАСС/. Албанцы снова напали на серба в непризнанном Косове, в этот раз избили 18-летнего парня на юго-востоке автономного края, когда он возвращался с рождественского богослужения. Об этом в субботу сообщает газета "Вечерне новости".

По информации издания, группа албанцев напала на 18-летнего серба около 02:30 (04:30 мск) в районе Клокота, когда молодой человек возвращался домой после рождественской литургии. Сообщается, что пострадавший получил травмы глаза, лица, мягких тканей и конечностей и обратился за помощью в медицинское учреждение.

Семья молодого человека написала заявление в полицию.

В пятницу албанец ранил двух сербов, в том числе одного несовершеннолетнего, во время празднования Рождественского сочельника. Сообщалось, что 11-летний подросток и 21-летний молодой человек были ранены в районе города Штрпце выстрелами из проезжающего автомобиля. Они были срочно госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович заявил, что произошедшая стрельба является покушением на убийство мирных жителей.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич уже потребовала от международного сообщества принять экстренные меры, чтобы предотвратить очередной виток обострения ситуации в непризнанном Косове.