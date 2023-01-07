В Пекине состоялось рождественское богослужение

Богослужение возглавил настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы иеромонах Иннокентий (Колесников), на мероприятии побывал посол России в Китае Игорь Моргулов

ПЕКИН, 7 января. /ТАСС/. Рождественское богослужение состоялось в ночь с 6 на 7 января в храме Успения Пресвятой Богородицы в Пекине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте храма.

Праздничное ночное богослужение возглавил настоятель храма иеромонах Иннокентий (Колесников), на мероприятии присутствовал посол РФ в Китае Игорь Моргулов, а также дипкорпус посольства. В богослужении приняли участие верующие из различных стран, в том числе албазинцы - православные китайцы, потомки русских казаков, служивших в маньчжурском восьмизнаменном войске при императоре Канси в конце XVII века. Праздничные службы также прошли в других городах КНР, в том числе в Шанхае и Харбине.

Как отмечает настоятель храма иеромонах Иннокентий, из-за COVID-19 и эпидемических ограничений число прихожан снизилось по сравнению с доковидными временами. В то же время есть надежда, что после снятия китайскими властями ограничений на въезд в страну, ситуация изменится в лучшую сторону.

Храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в прежней Русской духовной миссии в начале ХХ века, а впоследствии превращенный в гараж при советском посольстве, был восстановлен и заново освящен в октябре 2009 года.

На нынешней территории посольства до 50-х годов прошлого века находилась Русская духовная миссия. На нее на раннем этапе также возлагались дипломатические функции. Здесь трудились многие известные деятели, в том числе основоположник современной китаистики Иакинф (Бичурин), создатель китайско-русского словаря Палладий (Кафаров) и другие.